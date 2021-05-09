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В России вышел недорогой флагман Samsung на процессоре Snapdragon вместо Exynos
Он лишён недостатков первой версии
Осенью прошлого года Samsung представила для российского рынка удешевлённый флагманский смартфон Galaxy S20 Fan Edition (FE). Он вышел с фирменным процессором Exynos 990. Теперь же в российских магазинах появилась версия этого аппарата с процессором Snapdragon 865.
Новая версия Galaxy S20 FE всё так же не работает в сетях 5G. Она получила модельный номер G780G. В «Связном» смартфон стоит 49 990 рублей за вариант со 128 ГБ памяти и 55 990 рублей за вариант с 256 ГБ памяти.
Напомним, недавно СМИ сообщили, что Samsung решила снять с производства Galaxy S20 FE с процессором Exynos 990. Этот смартфон критиковали как блогеры, так и обычные пользователи за плохую автономность и низкую производительность.