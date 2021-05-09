В России вышел недорогой флагман Samsung на процессоре Snapdragon вместо Exynos

Новая версия Galaxy S20 FE всё так же не работает в сетях 5G. Она получила модельный номер G780G. В «Связном» смартфон стоит 49 990 рублей за вариант со 128 ГБ памяти и 55 990 рублей за вариант с 256 ГБ памяти.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что Samsung решила снять с производства Galaxy S20 FE с процессором Exynos 990. Этот смартфон критиковали как блогеры, так и обычные пользователи за плохую автономность и низкую производительность.