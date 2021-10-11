В России запустили выкуп смартфонов Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi за 90 минут

Мастер может выехать в любой район Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь вся процедура выкупа проходит в два раза быстрее. Кроме того, сервис стал выкупать смартфоны брендов помимо Apple. В «ДамПродам» отметили, что расширили модельный ряд выкупаемых устройств из-за растущего спроса на технику этих компаний.

Клиент может обратиться за услугой выкупа в любое время. Нужно рассчитать стоимость на сайте «ДамПродам», оставить заявку и подтвердить дату и место выкупа. После этого приедет менеджер, проверит устройство и выплатит деньги. Сообщается, что стоимость выкупа соответствует средней цене на «Авито».