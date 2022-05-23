В Россию начали ввозить больше кнопочных телефонов и меньше смартфонов

Такие данные указаны в отчёте аналитического центра GS Group. Всего в первом квартале 2022 года в Россию ввезли 3,5 млн кнопочных телефонов. Это близко к уровню 2017 года. Поставки смартфонов же сократились на 14%, до 6,8 млн штук. В целом за указанный период в Россию было поставлено 10,3 млн телефонов и смартфонов.

В основном кнопочные телефоны импортировали три российских бренда: Inoi, F+ и BQ. Представители одного из них рассказали, что сделали более объёмный заказ, чтобы не столкнуться с нехваткой товара в будущем из-за проблем с логистикой.

При этом, ретейлеры рассказали, что несмотря на рост поставок кнопочных телефонов, спрос на них по-прежнему стагнирует. Однако, по словам представителя «М.Видео-Эльдорадо», выросло «число сотрудников в сфере услуг, которым требуется недорогое устройство для связи». В каких-то торговых сетях, впрочем, наблюдается и рост продаж кнопочных телефонов конечному потребителю — на 13,5%.