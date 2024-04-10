В Россию привезли два недорогих камерофона серии Oppo Reno11

Серия Reno11 предлагает неплохое ПО и качественные камеры для «портретной съемки профессионального уровня» по цене ниже 50 000 рублей.

Reno11 оснащена тройной системой камер с 50-Мп основной матрицей Sony IMX600, 8-Мп широкоугольной матрицей Sony IMX355 и 32-Мп телеобъективом Sony IMX709 с 2-кратным оптическим зумом. Телеобъектив рассчитан на портретную съемку, его фокусное расстояние 47 мм близко к «золотому стандарту» 50 мм.

Reno11 F оснащен 64-Мп основной камерой, 8-Мп ультраширокой камерой и 2-Мп макрокамерой. А также 6,43-дюймовым плоским AMOLED-экраном с соотношением экрана к корпусу 93,4%. Он защищен от воды и пыли по стандарту IP65.

Обе модели работают на базе 8-ядерного процессора Dimensity 7050 и оснащены аккумулятором емкостью 5 000 мАч. Они поддерживают запись видео в формате 4K на основную и фронтальную камеры, а также быструю зарядку с помощью SUPERVOOC 67W.

По промо-цене Reno11 и Reno11 F можно купить за 39 999 и 34 999 рублей соответственно.