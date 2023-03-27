В Россию привезли новый бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 12C. Цена

Redmi 12C оценили в 9990 рублей, однако на старте продаж его можно будет купить за 9490.

Смартфон оснащён процессором MediaTek Helio G85, дисплеем диагональю 6,71 дюйма, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, системой камер с датчиком на 50 Мп. Redmi 12C продаётся с 6 ГБ оперативной памяти, но благодаря использованию до 5 ГБ свободного места хранилища, RAM можно расширить до 11 ГБ.