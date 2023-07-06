В Россию привезли новый недорогой смартфон Infinix Note 30 VIP с 108 Мп камерой и быстрой зарядкой

Note 30 VIP может похвастаться 12 ГБ RAM и 256 ГБ ROM с поддержкой технологии расширения оперативной памяти (что позволяет увеличить общий объем памяти до 21 Гб), стеклянным корпусом, а также обратной беспроводной и обходной зарядкой.

Смартфон оснащен также технологией Infinix UPS (Ultra Powerful Signal), которая оптимизирует силу сигнала для сотовых и Wi-Fi соединений. Заявлена 108-мегапиксельная основная и 32-мегапиксельная фронтальная камеры и система жидкостного охлаждения. Смартфон также оснащен двойными стереодинамиками.

Note 30 VIP поставляется со сверхбыстрой проводной зарядкой мощностью 68 Вт, которая способна зарядить аккумулятор с 1% до 80% всего за 30 минут, и до 50 Вт быстрой беспроводной зарядки, благодаря чему аккумулятор на 5000 мАч может быть заряжен до 50% за 30 минут. Кроме того, в комплекте со смартфоном пользователи получат беспроводную зарядку на 15 Вт.

Note 30 VIP работает под фирменной оболочкой XOS 13, построенной на базе Android 13.

Официальный старт продаж Note 30 VIP начинается сегодня, 6 июля, при этом на модель будет действовать специальная промо цена по случаю старта продаж: