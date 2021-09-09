В Россию привезли новый смартфон Oppo Reno6 для съёмки кинематографичных портретных видео

В Россию привезли новый смартфон Oppo Reno6 для съёмки кинематографичных портретных видеоНедорогой камерофон
Устройство получило основную камеру с главным датчиком разрешением 64 Мп и селфи-камеру на 44 Мп. Одна из фишек смартфона — функция портретного видео Bokeh Flare, благодаря которой получается кинематографичный эффект боке для видеороликов. Также у Reno6 есть функция, определяющая степень освещённости при съёмке для оптимизации видео. Ещё смартфон может обрабатывать лицо на портретных роликах.
Reno6 оснащён AMOLED-экраном диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 4310 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 50 Вт. Смартфон можно зарядить с 0 до 100% за 45 минут.
Oppo
«Сердцем» телефона стал процессор Snapdragon 720G и 8 ГБ оперативной памяти. Reno6 поддерживает любопытную технологию расширения оперативной памяти. Исходные 8 ГБ могут быть дополнены 2-5 ГБ памяти.
Смартфон работает под управлением прошивки ColorOS 11.1 на базе Android.
Новый Oppo Reno6 можно будет купить в DNS, Ноу-Хау, OZON, Ситилинк и Wildberries, а также салонах связи МТС, Теле2 и Билайн. Стоимость новинки составит 32 990 рублей. При покупке смартфона в DNS в подарок можно получить фитнес-браслет OPPO Band. Кроме того, с 10 по 30 сентября при покупке телефона в фирменном магазине Oppo на Ozon любой аксессуар компании получит скидку 3790 рублей.