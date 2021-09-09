В Россию привезли новый смартфон Oppo Reno6 для съёмки кинематографичных портретных видео

Устройство получило основную камеру с главным датчиком разрешением 64 Мп и селфи-камеру на 44 Мп. Одна из фишек смартфона — функция портретного видео Bokeh Flare, благодаря которой получается кинематографичный эффект боке для видеороликов. Также у Reno6 есть функция, определяющая степень освещённости при съёмке для оптимизации видео. Ещё смартфон может обрабатывать лицо на портретных роликах.

Reno6 оснащён AMOLED-экраном диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 4310 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 50 Вт. Смартфон можно зарядить с 0 до 100% за 45 минут.