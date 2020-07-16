В Россию привезли новый смартфон с лучшей в мире стабилизацией изображения

Линейка Vivo X50 в России включает в себя две модели — X50 и X50 Pro. Последняя оснащена уникальной системой оптической стабилизации, которая позволяет смещать матрицу на угол до трёх градусов по разным осям. Шарнирный подвес может компенсировать практически любое дрожание.

Vivo X50 Pro в качестве основного датчика изображения использует Sony IMX598 разрешением 48 Мп. С помощью смартфона можно снимать даже звёздное небо. У аппарата также есть модули со сверхширокоугольной камерой и с портретной камерой.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 765G, оснащено аккумулятором ёмкостью 4315 мАч и имеет поддержку быстрой 33-Вт зарядки. Младшая версия Vivo X50 работает на платформе Snapdragon 730. Также в ней нет профессиональной системы оптической стабилизации. В России младшая модель будет предложена в чёрном и синем цветах, а старшая — в серебристом цвете.

Vivo X50 оценён 44 990 рублей, а Vivo X50 Pro — в 64 990 рублей. Первый смартфон поступит в продажу с 24 июля, а второй — с 31 июля. На стадии предзаказа с сегодняшнего дня можно получить в подарок к смартфонам беспроводные наушники Vivo.