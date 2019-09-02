В Россию стали ввозить меньше смартфонов

В первом полугодии в Россию было импортировано 20,7 миллиона мобильных телефонов. Как сообщает аналитический центр GS Group, это на 3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. С апреля по июнь ввезли на 44% меньше смартфонов и кнопочных телефонов по цене до 7 тысяч рублей. Эксперты считают, что такую ситуацию обусловила чересчур оптимистичная оценка потенциала рынка.

В частности, импортёры думали, что из-за падения доходов россиян кнопочные телефоны будут оставаться популярными. Но в реальности оказалось, что людям нужны технологичные современные смартфоны.

К тому же поставки в Россию во втором квартале на 15% сократила Huawei.