В Россию стали завозить больше iPhone: но россиянам они не нужны

Эта статистика основана на данных аналитического центра GS Group, который учитывает официальную таможенную статистику за первое полугодие 2023 года. Напомним, что в начале 2022 года компания Apple прекратила официальные продажи и техническую поддержку в России, что привело к остановке импорта устройств. Импорт возобновился в мае 2022 года по параллельным каналам.

Интересно также ,что доля рынка iPhone компании Apple в России снизилась до 9%, лидирует сейчас Xiaomi - 27,9%, за ней следует Samsung - 12,7%. А вот продано смартфонов Apple за первую половину 2023 года было на 18% в штуках и на 10% в деньгах меньше, чем годом ранее, сообщают Ведомости.

Снижение объемов продаж объясняется банальным снижением интереса потребителей к «яблочному» бренду. Другие эксперты связывает это с сокращением сервисной поддержки, как и маркетинговой активности компании в стране. Не стоит забывать и об ограничениях в использовании некоторых функций и приложений устройств.

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, кстати, считает, что связано это также с тем, что россияне уже закупились смартфонами iPhone.