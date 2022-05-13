В самом первом iPhone не должно было быть слота SIM-карты

Об этом рассказал бывший вице-президент iPod Тони Фаделл, который недавно дал интервью журналистке Джоанне Стерн на специальном мероприятии Музея компьютерной истории.

По словам Фаделла, во время ранней разработки iPhone Стив Джобс был против того, чтобы в устройстве был слот для SIM-карты из-за своих дизайнерских предпочтений. Как утверждает Ффделл, Джобс сказал инженерам и дизайнерам, работавшим над iPhone, что "нам не нужна еще одна дырка в нем".

Джобс использовал в качестве примера компанию Verizon, утверждая, что iPhone без слота для SIM-карты был бы возможен, поскольку оператор известен своей сетью CDMA вместо GSM. Для тех, кто не знаком, телефоны CDMA не требуют SIM-карты, поскольку они напрямую связаны с сетью оператора.

Затем Фаделл упоминает, как ему пришлось использовать рыночные данные, чтобы убедить Стива Джобса, что использование CDMA вместо GSM для iPhone не сработает, поскольку эта технология всегда была очень мало распространена.