В Samsung A54 и A34 по 5000 мАч. Но мы знаем, какой из них работает дольше

11:48, 19 апреля 2023
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В Samsung A54 и A34 по 5000 мАч. Но мы знаем, какой из них работает дольшеОбратите на это внимание, если для вас важна автономность
Хотите новый Samsung, который бы при этом долго работал? Вот какую модель из Galaxy A34 и А54 вам лучше выбрать.
Перед началом эксперимента на А34 и А54 яркость установили на максимум, частоту обновления - на 120 Гц. Также на обоих устройствах был включён Bluetooth и Wi-Fi. Смартфоны работают на разных процессорах: А34 - на Dimensity 1080, А54 - на Exynos 1380.
В ходе тестирования на обоих смартфонах запускали видео на YouTube, различные игры и т.п.
Вывод
По итогам тестирования оказалось, что Galaxy A34 смог продержаться 7 часов 49 минут. Samsung А54 прожил дольше, но ненамного: он работал в течение 8 часов 20 минут до полной разрядки. Подробнее с результатами вы можете ознакомиться выше.
Источник: TechwithUsama
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: