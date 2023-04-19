В Samsung A54 и A34 по 5000 мАч. Но мы знаем, какой из них работает дольше

Перед началом эксперимента на А34 и А54 яркость установили на максимум, частоту обновления - на 120 Гц. Также на обоих устройствах был включён Bluetooth и Wi-Fi. Смартфоны работают на разных процессорах: А34 - на Dimensity 1080, А54 - на Exynos 1380.

В ходе тестирования на обоих смартфонах запускали видео на YouTube, различные игры и т.п.