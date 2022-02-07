В Samsung Galaxy S22 будет использоваться пластик из переработанных рыболовных сетей

Samsung заявляет, что вскоре «включит переработанный океанский пластик» во всю свою линейку своих продуктов. Компания начнёт с устройств Galaxy, которые представит на мероприятии Unpacked в эту среду, 9 февраля. Пока не ясно, в какой степени будет использоваться материал и в каких частях аппаратов.

Ссылаясь на отчёт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в котором говорится, что ежегодно в океаны выбрасывается 640 тысяч тонн рыболовных сетей, Samsung говорит, что эти сети представляют угрозу для морских организмов, в том числе коралловых рифов. Поэтому необходимо как-то решать проблему, и Samsung предлагает своё решение.