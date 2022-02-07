В Samsung Galaxy S22 будет использоваться пластик из переработанных рыболовных сетей

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В Samsung Galaxy S22 будет использоваться пластик из переработанных рыболовных сетейТаких сетей в океан выбрасываются тысячи тонн
О грядущих смартфонах флагманской серии Samsung Galaxy S22 было уже много утечек. Сегодня случилась очередная: стало известно, что для аппаратов южнокорейская компания создала новый материал из пластика, полученного от переработанных рыболовных сетей.
Samsung заявляет, что вскоре «включит переработанный океанский пластик» во всю свою линейку своих продуктов. Компания начнёт с устройств Galaxy, которые представит на мероприятии Unpacked в эту среду, 9 февраля. Пока не ясно, в какой степени будет использоваться материал и в каких частях аппаратов.
Ссылаясь на отчёт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в котором говорится, что ежегодно в океаны выбрасывается 640 тысяч тонн рыболовных сетей, Samsung говорит, что эти сети представляют угрозу для морских организмов, в том числе коралловых рифов. Поэтому необходимо как-то решать проблему, и Samsung предлагает своё решение.
Источник: The Verge