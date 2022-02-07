Телефоны
Сегодня в 11:38
1 мин.

В Samsung Galaxy S22 будет использоваться пластик из переработанных рыболовных сетей

Таких сетей в океан выбрасываются тысячи тонн
О грядущих смартфонах флагманской серии Samsung Galaxy S22 было уже много утечек. Сегодня случилась очередная: стало известно, что для аппаратов южнокорейская компания создала новый материал из пластика, полученного от переработанных рыболовных сетей.
В Samsung Galaxy S22 будет использоваться пластик из переработанных рыболовных сетей

Samsung заявляет, что вскоре «включит переработанный океанский пластик» во всю свою линейку своих продуктов. Компания начнёт с устройств Galaxy, которые представит на мероприятии Unpacked в эту среду, 9 февраля. Пока не ясно, в какой степени будет использоваться материал и в каких частях аппаратов.

Ссылаясь на отчёт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в котором говорится, что ежегодно в океаны выбрасывается 640 тысяч тонн рыболовных сетей, Samsung говорит, что эти сети представляют угрозу для морских организмов, в том числе коралловых рифов. Поэтому необходимо как-то решать проблему, и Samsung предлагает своё решение.

Источник: The Verge
Новости партнеров
Новости партнеров