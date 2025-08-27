В Samsung Galaxy S26 Ultra объём аккумулятора будет как у S20 Ultra

Опубликовано 27 августа 2025, 18:401 мин.
В Samsung Galaxy S26 Ultra объём аккумулятора будет как у S20 UltraСохранит прежнюю ёмкость
Новая модель Samsung Galaxy S26 Ultra может получить крупный блок камер, но с батареей всё останется по-старому. Ранее ходили слухи, что ёмкость аккумулятора вырастет с 5 000 мА·ч до 5 500 мА·ч, но последние инсайды опровергают это.
Сертификация в Китае подтвердила, что батарея Galaxy S26 Ultra имеет ёмкость 4 855 мА·ч, что практически совпадает с 5 000 мА·ч у S20 Ultra. То есть прироста автономности ждать не стоит.
Единственное, что может улучшить опыт использования — более быстрая зарядка. Слухи говорят, что S26 Ultra сможет заряжаться мощностью до 65 Вт, что стало бы рекордом для Samsung.
В это время как многие китайские флагманы 2026 года могут получить аккумуляторы на 7 000 мА·ч и больше, как например у realme, что тизерила смартфон с 15 000 мА·ч.