В Samsung Galaxy S26 Ultra объём аккумулятора будет как у S20 Ultra

Сертификация в Китае подтвердила, что батарея Galaxy S26 Ultra имеет ёмкость 4 855 мА·ч, что практически совпадает с 5 000 мА·ч у S20 Ultra. То есть прироста автономности ждать не стоит.

Единственное, что может улучшить опыт использования — более быстрая зарядка. Слухи говорят, что S26 Ultra сможет заряжаться мощностью до 65 Вт, что стало бы рекордом для Samsung.

В это время как многие китайские флагманы 2026 года могут получить аккумуляторы на 7 000 мА·ч и больше, как например у realme, что тизерила смартфон с 15 000 мА·ч.