В Samsung Galaxy S26 заменят устаревший сенсор ISOCELL GN3

Согласно слухам, основной сенсор камеры сохранит разрешение 50 МП, но заменит устаревший ISOCELL GN3, который используется с серии Galaxy S23. Ожидается, что новая камера тоже будет из семейства ISOCELL GN. Однако это, скорее всего, совершенно новый и пока не анонсированный сенсор.

Пока деталей немного, но слухи обещают улучшение качества снимков по сравнению с предыдущими моделями.

Поклонникам Samsung стоит ждать анонса в январе, чтобы узнать все подробности. А пока маховик слухов только начал разгоняться