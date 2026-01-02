В Samsung начались тесты смартфонного-планшетного аккумулятора на 20 000 мАч, но есть проблемы

Опубликовано 02 января 2026, 07:301 мин.
В Samsung начались тесты смартфонного-планшетного аккумулятора на 20 000 мАч, но есть проблемыПока не готов к внедрению в устройства
По данным инсайдеров, Samsung работает над «революционной» батареей. Её лаборатории тестируют аккумулятор на 20 000 мАч. Он состоит из двух частей.
© Ferra.ru
Теоретически такая батарея могла бы обеспечить до 27 часов непрерывной работы экрана, пишут СМИ. Вот только во время испытаний обнаружилась серьёзная проблема: элементы аккумулятора начали разбухать, увеличиваясь в толщине.
Эксперименты продолжатся, а пока в смартфонах и планшетах будут устанавливать модели прежнего образца.