В Samsung начались тесты смартфонного-планшетного аккумулятора на 20 000 мАч, но есть проблемы

Теоретически такая батарея могла бы обеспечить до 27 часов непрерывной работы экрана, пишут СМИ. Вот только во время испытаний обнаружилась серьёзная проблема: элементы аккумулятора начали разбухать, увеличиваясь в толщине.

Эксперименты продолжатся, а пока в смартфонах и планшетах будут устанавливать модели прежнего образца.