В Samsung объяснили, почему Galaxy Z Fold 8 в Корее стоят гораздо дешевле

«Топовая» версия Galaxy Z Fold 8 Ultra в США стоит 2099 долларов, в Европе около 2500 долларов, а в Корее… всего 1743 доллара. Обычный Fold 8 в Корее стоит 1541 доллар, тогда как в США — 1899, а в Европе — 2280.

К счастью, генеральный директор Samsung Тэ Мун Ро объяснил, почему так сложилось. По его словам, корейский рынок является для компании «фундаментом». Мол, поддержка местных покупателей помогла Samsung стать «глобальным лидером». Поэтому руководство намерено и дальше предлагать самые выгодные цены именно на родине.

Ро также признал, что производство дорожает, но пока компания «старается сдерживать рост цен за счёт оптимизации поставок и сотрудничества с партнёрами».