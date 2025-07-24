В Саудовской Аравии открылся официальный онлайн-магазин Apple

На сайте доступна поддержка на арабском языке, а также возможность делать гравировку на устройствах. Компания также планирует открыть свои первые физические магазины в стране в 2026 году.

Этот шаг — часть расширения присутствия Apple в регионе и соответствует общей тенденции, отмечают эксперты. Например, недавно была представлена новая государственная компания Humain, которая занимается искусственным интеллектом и финансируется Суверенным фондом Саудовской Аравии. В тот же день о партнёрстве с этой компанией объявили Amazon, Google, Nvidia и AMD — на миллиарды долларов.

Для Apple это возможность расширить продажи и укрепить позиции на Ближнем Востоке.