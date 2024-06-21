В серии Samsung Galaxy S25 будут лишь SoC Qualcomm из-за проблем с новыми Exynos

По мнению аналитика Tianfeng International Securities Минг-Чи Куо, Qualcomm станет единственным поставщиком процессоров для серии Galaxy S25, что резко отличается от предыдущей модели Galaxy S24, в которой Qualcomm поставляла только 40% процессоров.

По прогнозам Куо, Qualcomm получит значительную выгоду от этого соглашения, особенно если учесть, что цена процессора Snapdragon 8 Gen4 с фирменными процессорными ядрами Oryon вырастет на 25-30 %.

Изначально предполагалось, что процессор Samsung Exynos 2500 снизит зависимость от Qualcomm, ведь первые результаты тестов CPU и GPU даже превзошли Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Однако 3-нм техпроцесс Samsung столкнулся с проблемами, связанными в первую очередь с низким выходом и повышенным энергопотреблением, что заставило отраслевых экспертов отметить отставание его производительности от 3-нм техпроцесса TSMC на 10-20 %.