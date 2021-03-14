В сеть до анонса утекли цены новых среднебюджетных смартфонов Samsung

В частности, стали известны подробности о 4G-версии Galaxy A52. В Кении устройство продаётся примерно за 270 евро. Это более привлекательная стоимость, чем у 5G-версии смартфона. По разным сведениям, последний стоит от 365 до 450 евро.

Согласно имеющейся информации, 4G-аппарат будет отличаться от старшей версии только процессором. В нём будет установлен Snapdragon 720G вместо Snapdragon 750G. Другие характеристики Galaxy A52 таковы: 6,5-дюймовый Super AMOLED дисплей частотой обновления 120 Гц, основная камера на 64 Мп + 8 Мп (ультраширик) + 5 Мп (макрокамера) + 2 Мп (датчик глубины). Также у смартфона будет установлен аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, будет поддержка 25-Вт зарядки.

Что касается вариантов памяти, то в Кении будет продаваться Galaxy A52 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.