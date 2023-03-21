В сеть до анонса утекло видео с распаковкой Huawei P60 Pro

Ожидается, что Huawei P60 Art Edition получит до 1 ТБ памяти. Смартфон будет оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Видео распаковки P60 Pro также раскрывает некоторые интересные элементы дизайна. Устройство будет продаваться в простой белой розничной коробке с брендингом XMAGE. Задняя панель имеет текстуру, похожую на раковину.