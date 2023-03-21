Телефоны
19:07, 21 марта 2023
1 мин.

В сеть до анонса утекло видео с распаковкой Huawei P60 Pro

Презентация состоится 23 марта в Китае

За несколько дней до запуска новой серии смартфонов Huawei P60 в сети опубликовали видео распаковки Huawei P60 Pro. Это раскрывает некоторые характеристики и функции.

В сеть до анонса утекло видео с распаковкой Huawei P60 Pro

Фото: Huawei

Huawei P60 Pro может похвастаться 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX888, а также 50-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком Sony IMX858 и 64-мегапиксельным телеобъективом с поддержкой 3,5-кратного оптического зума.

Ожидается, что Huawei P60 Art Edition получит до 1 ТБ памяти. Смартфон будет оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Видео распаковки P60 Pro также раскрывает некоторые интересные элементы дизайна. Устройство будет продаваться в простой белой розничной коробке с брендингом XMAGE. Задняя панель имеет текстуру, похожую на раковину.

Источник:Gizmochina
Теги:
#Huawei
,
#Huawei P60
Новости партнеров
Новости партнеров