В сеть до анонса утекло видео с распаковкой Huawei P60 Pro

19:07, 21 марта 2023
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В сеть до анонса утекло видео с распаковкой Huawei P60 ProПрезентация состоится 23 марта в Китае
За несколько дней до запуска новой серии смартфонов Huawei P60 в сети опубликовали видео распаковки Huawei P60 Pro. Это раскрывает некоторые характеристики и функции.
Фото: Huawei
Huawei P60 Pro может похвастаться 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX888, а также 50-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком Sony IMX858 и 64-мегапиксельным телеобъективом с поддержкой 3,5-кратного оптического зума.
Ожидается, что Huawei P60 Art Edition получит до 1 ТБ памяти. Смартфон будет оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
Видео распаковки P60 Pro также раскрывает некоторые интересные элементы дизайна. Устройство будет продаваться в простой белой розничной коробке с брендингом XMAGE. Задняя панель имеет текстуру, похожую на раковину.