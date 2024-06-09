В Сеть попали цены, конфигурации и цветовые решения серии Oppo Reno 12

Oppo Reno 12 5G будет доступен в цветах Black Brown и Astro Silver, а Reno 12 Pro 5G — в Nebula Silver и Nebula Black. Обе модели будут оснащены новой SoC Dimensity 7300, обещающей 20-процентный прирост производительности и снижение энергопотребления по сравнению с предшественником.

Что касается конфигураций, то Reno 12 5G будет предлагать 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища по цене 457,83 евро в Еврозоне. Модель Reno 12 Pro 5G будет доступна с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 512 ГБ и будет стоить 549,40 евро.

Сообщается, что в Reno 12 Pro будет установлена 50-Мп основная камера LYT-600, а в Reno 12 5G — 50-Мп + 8-Мп + 2-Мп.

В связи с предстоящим глобальным запуском, в ближайшее время ожидается больше официальных подробностей от Oppo.