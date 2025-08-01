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Опубликовано 01 августа 2025, 14:02
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В Сеть попали цены на линейку Google Pixel 10 в США и Канаде

В принципе, уровень флагманов
Новые утечки снова раскрыли подробности о смартфонах Google Pixel 10. На этот раз стали известны цены для США и Канады. Ранее подобная информация появлялась только для Европы.
В Сеть попали цены на линейку Google Pixel 10 в США и Канаде

© Соцсети

Вот предполагаемые цены на всю линейку:

Pixel 10:

  • 128 ГБ — $799 / 1 099 CAD

  • 256 ГБ — $899 / 1 229 CAD

Pixel 10 Pro:

  • 128 ГБ — $999 / 1 349 CAD

  • 256 ГБ — $1 099 / 1 479 CAD

  • 512 ГБ — $1 219 / 1 649 CAD

  • 1 ТБ — $1 449 / 1 949 CAD

В Сеть попали цены на линейку Google Pixel 10 в США и Канаде

© Соцсети

Pixel 10 Pro XL (без версии на 128 ГБ):

  • 256 ГБ— $1 199 / 1 629 CAD

  • 512 ГБ — $1 319 / 1 799 CAD

  • 1 ТБ— $1 549 / 2 099 CAD

Pixel 10 Pro Fold:

  • 256 ГБ — $1 799 / 2 399 CAD

  • 512 ГБ — $1 919 / 2 569 CAD

  • 1 ТБ — $2 149 / 2 869 CAD

Хотя официального повышения цен нет, Pixel 10 Pro XL в целом стал дороже, так как теперь отсутствует базовая модель на 128 ГБ. Зато Pixel 10 будет поставляться с бесплатными подписками: 6 месяцев Google AI Pro, 6 месяцев Fitbit Premium и 3 месяца YouTube Premium. Другие модели получат годовой доступ к Google AI Pro и те же бонусы.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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