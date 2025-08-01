В Сеть попали цены на линейку Google Pixel 10 в США и Канаде

Опубликовано 01 августа 2025, 14:021 мин.
В Сеть попали цены на линейку Google Pixel 10 в США и КанадеВ принципе, уровень флагманов
Новые утечки снова раскрыли подробности о смартфонах Google Pixel 10. На этот раз стали известны цены для США и Канады. Ранее подобная информация появлялась только для Европы.
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Вот предполагаемые цены на всю линейку:
Pixel 10:
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128 ГБ — $799 / 1 099 CAD
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256 ГБ — $899 / 1 229 CAD
Pixel 10 Pro:
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128 ГБ — $999 / 1 349 CAD
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256 ГБ — $1 099 / 1 479 CAD
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512 ГБ — $1 219 / 1 649 CAD
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1 ТБ — $1 449 / 1 949 CAD
Pixel 10 Pro XL (без версии на 128 ГБ):
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256 ГБ— $1 199 / 1 629 CAD
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512 ГБ — $1 319 / 1 799 CAD
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1 ТБ— $1 549 / 2 099 CAD
Pixel 10 Pro Fold:
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256 ГБ — $1 799 / 2 399 CAD
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512 ГБ — $1 919 / 2 569 CAD
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1 ТБ — $2 149 / 2 869 CAD
Хотя официального повышения цен нет, Pixel 10 Pro XL в целом стал дороже, так как теперь отсутствует базовая модель на 128 ГБ. Зато Pixel 10 будет поставляться с бесплатными подписками: 6 месяцев Google AI Pro, 6 месяцев Fitbit Premium и 3 месяца YouTube Premium. Другие модели получат годовой доступ к Google AI Pro и те же бонусы.