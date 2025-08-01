В Сеть попали цены на линейку Google Pixel 10 в США и Канаде

Pixel 10 Pro XL (без версии на 128 ГБ):

256 ГБ — $1 199 / 1 629 CAD

512 ГБ — $1 319 / 1 799 CAD

1 ТБ— $1 549 / 2 099 CAD

Pixel 10 Pro Fold:

256 ГБ — $1 799 / 2 399 CAD

512 ГБ — $1 919 / 2 569 CAD

1 ТБ — $2 149 / 2 869 CAD

Хотя официального повышения цен нет, Pixel 10 Pro XL в целом стал дороже, так как теперь отсутствует базовая модель на 128 ГБ. Зато Pixel 10 будет поставляться с бесплатными подписками: 6 месяцев Google AI Pro, 6 месяцев Fitbit Premium и 3 месяца YouTube Premium. Другие модели получат годовой доступ к Google AI Pro и те же бонусы.