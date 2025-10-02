В Сеть попали детали дизайна серии Huawei Mate 80

По данным 3C-сертификации, базовый Huawei Mate 80 (код VYG-AL00) поддерживает быструю зарядку на 66 Вт. Версии Mate 80 Pro (SGT-AL00 и SGT-AL50) будут комплектоваться зарядкой на 100 Вт.

Прототипы получили обновлённый дизайн: круглый блок камер в центре задней панели, двойную вспышку слева сверху и симметричный сенсор справа. Под основной камерой разместят мультиспектральный объектив.

Ожидается, что линейка будет состоять из четырёх моделей: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ и Mate 80 RS. Камеры будут различаться:

Mate 80 — основной сенсор 50 Мп (1/1,5″),

Mate 80 Pro — 50 Мп (1/1,3″),

Mate 80 Pro+ и RS — 50 Мп SmartSens 590 (1/1,3″).

По слухам, все версии, кроме стандартной, могут получить новый процессор Kirin 9030.

Хотя Huawei пока не объявила точную дату релиза.