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Опубликовано 26 февраля 2025, 19:30
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В Сеть попали детали о бюджетных наушниках CMF Buds 2 Plus

Замечены у FCC
Суббренд CMF компании Nothing работает над новой парой беспроводных наушников — CMF Buds 2 Plus. Недавно они были замечены на сертификате FCC, в листинге раскрываются ключевые подробности об их дизайне, аккумуляторе и функциях.
В Сеть попали детали о бюджетных наушниках CMF Buds 2 Plus

© Nothing

Buds 2 Plus будут поставляться в корпусе квадратной формы с вращающимся «циферблатом», аналогичным CMF Buds Pro 2. С помощью этого «циферблата» можно регулировать громкость, управлять воспроизведением и настраивать другие параметры проигрывания музыки. В нижнем углу корпуса имеется клеймо «CMF by Nothing».

© MySmartPrice

Размеры корпуса составляют 73 мм x 64 мм, а вес — 105 граммов. Наушники имеют полувкладышную конструкцию, хотя неизвестно, есть ли у них силиконовые амбушюры. В каждом наушнике установлен аккумулятор емкостью 53 мАч, а в чехле — 460 мАч. Мощность зарядки составляет 3 Вт на входе и 1,2 Вт на выходе. Наушники также будут поддерживать Bluetooth Low Energy для лучшей связи и энергоэффективности.

CMF Buds 2 Plus могут появиться в продаже вместе с серией Nothing Phone (3a) 4 марта.

Источник:MySmartPrice
Автор:Максим Многословный
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