В Сеть попали детали о бюджетных наушниках CMF Buds 2 Plus

Размеры корпуса составляют 73 мм x 64 мм, а вес — 105 граммов. Наушники имеют полувкладышную конструкцию, хотя неизвестно, есть ли у них силиконовые амбушюры. В каждом наушнике установлен аккумулятор емкостью 53 мАч, а в чехле — 460 мАч. Мощность зарядки составляет 3 Вт на входе и 1,2 Вт на выходе. Наушники также будут поддерживать Bluetooth Low Energy для лучшей связи и энергоэффективности.

CMF Buds 2 Plus могут появиться в продаже вместе с серией Nothing Phone (3a) 4 марта.