В сеть попали фото прототипа смартфона Microsoft Surface

Что видно на фото? Серебристый корпус в стиле Surface, экран с разрешением 720p, физические кнопки для навигации по меню, а также отдельные клавиши регулировки громкости, включения и камеры. По данным инсайдеров, телефон работал на Windows Phone 8.1 и использовал процессор Qualcomm. Как пишут СМИ, скорее всего, из серий Snapdragon 200, 400, 600 или 800. Планы по выпуску этого смартфона отложили из-за покупки Nokia.

В итоге «настоящий» Surface-смартфон компания представила только в 2020 году. Это был Surface Duo с двумя экранами.