В Сеть попали фото задней панели Huawei Mate 80

На фотографиях видно три камеры, а также отверстия для LED, лазеров и других сенсоров. У серии Mate 70 тоже был круглый модуль камер, но с другой компоновкой.

Ожидается, что Pro, Pro+ и RS версии получат процессор Kirin 9030 и поддержку быстрой зарядки 100 Вт, тогда как стандартный Mate 80 может использовать упрощённый Kirin 9020 с зарядкой 66 Вт. Все модели будут поддерживать 5G.