В Сеть попали фото задней панели Huawei Mate 80

В Сеть попали фото задней панели Huawei Mate 80Первые фото задней панели и подробности о характеристиках
© Huawei
На фотографиях видно три камеры, а также отверстия для LED, лазеров и других сенсоров. У серии Mate 70 тоже был круглый модуль камер, но с другой компоновкой.
Ожидается, что Pro, Pro+ и RS версии получат процессор Kirin 9030 и поддержку быстрой зарядки 100 Вт, тогда как стандартный Mate 80 может использовать упрощённый Kirin 9020 с зарядкой 66 Вт. Все модели будут поддерживать 5G.
Камеры серии тоже различаются: базовый Mate 80 получит сенсор 50 МП (1/1,5 дюйма), Pro — 1/1,3 дюйма, а топовые Pro+ и RS — новый SmartSens 590 с 50 МП и крупной матрицей 1/1,3 дюйма для лучшей съёмки при слабом освещении.
Mate 80 RS может получить 6,9-дюймовый OLED-экран, корпуса из титанового сплава и стекло с керамическим эффектом. Все смартфоны будут работать на HarmonyOS NEXT.