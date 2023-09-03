В Сеть попали изображения раздвигающегося смартфона Tecno Phantom Ultimate

В Сеть попали изображения раздвигающегося смартфона Tecno Phantom UltimateИнтересный концепт
Tecno ранее представила концепт складного смартфона Tecno Phantom Ultimate с необычным форм-фактором. Экран с диагональю 6,55 дюйма раздвигается до 7,11 дюйма. Теперь в Сети появились живые фотографии концептуального устройства.
Смартфон оснащен уникальным двухсторонним дисплеем, который в выдвинутом состоянии оборачивается вокруг задней панели устройства, выполняя функцию дополнительного экрана. При полном выдвижении двухсторонний экран плавно превращается в единый 7,11-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2296x1596 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
На задней панели расположена двойная камера. Несмотря на технологические достижения, смартфон сохраняет приемлемую толщину 9,93 мм (без учета окантовки).
Подробностей про устройство пока не так много, но они определенно появятся в ближайшее время.