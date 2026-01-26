В Сеть попали характеристики игрового «ультрасмартфона» iQOO 15 Ultra

Камеры, похоже, тоже будут флагманскими: пишут о фронтальной на 32 Мп и основной тройной камере по 50 Мп, включая телеобъектив с оптическим приближением. За автономность отвечает аккумулятор на 7 400 мА·ч с быстрой проводной и беспроводной зарядкой.