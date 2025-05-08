В Сеть попали характеристики мощного середняка Motorola Moto G86 5G

Устройство получит 6,67-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий яркость до 4500 нит и защиту Corning Gorilla Glass 7i.

Смартфон оснастят процессором MediaTek Dimensity 7300, до 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ с возможностью расширения через microSD. Главная особенность — батарея ёмкостью 6720 мАч, что значительно больше, чем 5000 мАч у предшественника, хотя в некоторых регионах ожидается версия с 5200 мАч. Камера включает 50-МП основной сенсор Sony LYT-600 с оптической стабилизацией и 8-МП ультраширокий объектив.

Moto G86 5G получит защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также сертификацию MIL-810H для устойчивости к падениям и экстремальным условиям. Ожидаемая цена — около € 330 (примерно 31 200 рублей) за модель 8 ГБ + 256 ГБ.