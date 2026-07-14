В Сеть попали характеристики смартфона с роборукой Honor Robot Phone

Согласно утечке, Honor Robot Phone получит плоский экран диагональю от 6,3 до 6,4 дюйма с разрешением 1.5K и тонкими рамками. Внутри установят процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Главная камера будет иметь разрешение 200 мегапикселей, светосилу f/1.6 и систему стабилизации 4D Gimbal. Также ожидается 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и ещё один 200-мегапиксельный перископный объектив. Всё это дополнят фирменной технологией обработки изображений Ailai.

Цена будет высокой, ещё и из-за роборуки с камерой.