В Сеть попали характеристики всех моделей Google Pixel 11

Общее для всех.

Новые Pixel получат процессор Tensor G6, который производят по 2 нм техпроцессу. Внутри — графический чип PowerVR, чип безопасности Titan M3 и модем MediaTek M90. Все модели работают с частотой обновления 120 Гц. Оперативной памяти — от 8 до 16 ГБ в зависимости от версии.

Отличия.

Pixel 11: 6,3-дюймовый экран, яркость до 2200 нит. Батарея около 5000 мА·ч. Цвета: чёрный, зелёный, розовый, фиолетовый.

Pixel 11 Pro: экран 6,3 дюйма, но ярче — до 2450 нит. Батарея чуть меньше — около 4850−4900 мА·ч. Улучшенные основная и телефотокамера.

Pixel 11 Pro XL: 6,8-дюймовый экран, самая ёмкая батарея — 5100−5200 мА·ч.

Pixel 11 Pro Fold: складной формата «книжки». Внутренний экран 7,6 дюйма, внешний — 6,3 дюйма. Батарея около 4800 мА·ч.

В старших моделях больше не будет термометра. Вместо него в полосе с камерами якобы разместят светодиодную RGB-подсветку — как у телефонов Nothing, но меньше.