В Сеть попали новые изображения Realme GT 7T во всех цветах

Опубликовано 19 мая 2025, 15:451 мин.
В Сеть попали новые изображения Realme GT 7T во всех цветахИ другие подробности
Появились свежие рендеры смартфона Realme GT 7T, показывающие его в трёх цветах: синий, чёрный и жёлтый. Также подтвердились ключевые характеристики устройства.
© realme
Экран — большой 6,8-дюймовый AMOLED с разрешением 1280×2800 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Основная камера — 50 МП с оптической стабилизацией и светосилой f/1.8, есть также 8 МП ультраширокоугольный модуль и 32 МП фронтальная камера.
Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 8400 Max, оснащён батареей на 7000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. На нем будет Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0.
Размеры телефона примерно 162×76×9 мм, вес — около 205 грамм. По некоторым данным, он получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68.
Ожидается, что Realme GT 7T и GT 7 официально представят 27 мая.