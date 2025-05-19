В Сеть попали новые изображения Realme GT 7T во всех цветах

Экран — большой 6,8-дюймовый AMOLED с разрешением 1280×2800 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Основная камера — 50 МП с оптической стабилизацией и светосилой f/1.8, есть также 8 МП ультраширокоугольный модуль и 32 МП фронтальная камера.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 8400 Max, оснащён батареей на 7000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. На нем будет Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0.