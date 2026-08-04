В Сеть попали подробные характеристики Huawei Mate 90 Pro Max

Согласно информации, Mate 90 Pro Max может стать первым телефоном на процессоре Kirin 9050 Pro. Название пока не окончательное. Работать устройство будет на системе HarmonyOS 7 с дополнительной оптимизацией.

Ёмкость батареи составит от 6800 до 7000 мА·ч. Быстрая зарядка будет поддерживаться на уровне 100 Вт по проводу и 80 Вт без провода. Экран 6,9-дюймовый плоский OLED с разрешением 1,5K и тонкими рамками.

Основное новшество в камере — 200-мегапиксельный основной сенсор, возможно, собственной разработки Huawei. Дополнительно установят 40-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 50-мегапиксельный двойной телеобъектив и улучшенный многоспектральный датчик. Фронтальная камера получит 15 Мп вместо прежних 13 Мп.

При этом, по слухам, в новой модели не будет встроенного в экран сканера отпечатков пальцев.