В Сеть попали рендеры бюджетных новинок Moto G 2026 и Moto G Power 2026

Moto G 2026 (модель XT2613-1) выделяется задней панелью из веганской кожи в цвете Pantone 2376C — светло-голубом оттенке. Moto G Power 2026 (XT2615-1) получил пластиковую спинку в серо-голубом Pantone 431C и, вероятно, батарею на 5000 мАч, как у предшественника. Оба устройства работают на Android 16 и, по слухам, используют чип MediaTek Dimensity 6400 — шаг вперед по сравнению с Dimensity 6300 в моделях 2025 года.

Смартфоны сохраняют защиту IP68 (водо- и пыленепроницаемость) и поддержку зарядки 30 Вт. Анонс ожидается в январе 2026 года после CES, с возможным ранним запуском в Индии.