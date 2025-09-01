В Сеть попали рендеры и возможные цвета нового флагмана OnePlus 15

Опубликовано 01 сентября 2025, 20:151 мин.
В Сеть попали рендеры и возможные цвета нового флагмана OnePlus 15Что по характеристикам?
Слухи о OnePlus 15 говорят, что смартфон может лишиться характерного «горба» камеры своего предшественника и станет новым флагманом бренда в этом году. Недавние изображения показывают, какими могут быть его цвета и дизайн.
© Соцсети
Рендеры от инсайдера Sudhanshu Ambhore показывают более простой вид задней панели, почти в стиле iPhone, с тремя камерами в квадратной рамке. Этот дизайн ещё не финальный и может отличаться от реального.
Но он, как пишут СМИ, отражает последние сведения о цветовых вариантах: предполагается тёмно-фиолетовый (как у Oppo Find N5), чёрный и серый, возможно с названием Titanium.
Первоначально также появлялась информация о до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной, но эти данные позже были удалены, поэтому пока нельзя точно утверждать характеристики.