В сеть попали результаты теста процессора новых iPhone

Данный чип производится по 5-нм нормам. В однопоточном тесте устройство с Apple A14 и 4 ГБ оперативной памяти набрало 1583 балла. При использовании всех потоков результат был равен 4198 баллам.

Портал Gizchina приводит для сравнения результаты ASUS ROG Phone 3, который работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 865+. Платформа набрала 910 и 3229 баллов соответственно.

Пользователи Twitter также указали, что Apple A14 примерно на 20% быстрее процессора предыдущего поколения Apple A13.

Напомним, презентация новых смартфонов Apple iPhone 12 ожидается в середине октября.