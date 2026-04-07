В Сеть попали живые фото Honor 600 Pro и результаты бенчмарка

Опубликовано 07 апреля 2026, 11:321 мин.
В Сеть попали живые фото Honor 600 Pro и результаты бенчмаркаАккумулятор возможно будет на 9000 мА·ч
В интернете появились качественные снимки ещё не вышедшего смартфона Honor 600 Pro. На фото телефон показан в оранжевом цвете и с необычной овальной рамкой камеры.
© Honor
Спереди зато — всё знакомо: 6,57-дюймовый OLED-экран с тонкими рамками и отверстием под фронтальную камеру.
Также стали известны результаты тестов Geekbench:
Базовый Honor 600 набрал 1318 баллов (один поток) и 4075 (многопоточный).
Версия Pro — 2951 и 8869 баллов соответственно.
Судя по характеристикам, в базовой версии будет процессор Snapdragon 7 Gen 4, а в Pro — Snapdragon 8 Elite.
Ожидаются и защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, экран с разрешением 1,5K и плавностью 120 Гц, основная камера на 200 мегапикселей у обеих версий. По слухам — аккумулятор на 9000 мА·ч.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный