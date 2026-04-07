В Сеть попали живые фото Honor 600 Pro и результаты бенчмарка

Также стали известны результаты тестов Geekbench:

Базовый Honor 600 набрал 1318 баллов (один поток) и 4075 (многопоточный).

Версия Pro — 2951 и 8869 баллов соответственно.

Судя по характеристикам, в базовой версии будет процессор Snapdragon 7 Gen 4, а в Pro — Snapdragon 8 Elite.

Ожидаются и защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, экран с разрешением 1,5K и плавностью 120 Гц, основная камера на 200 мегапикселей у обеих версий. По слухам — аккумулятор на 9000 мА·ч.