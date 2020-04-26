В сеть появились характеристики и новое имя грядущего смартфона Huawei Honor

Как пишет издание Gizmochina, согласно утёкшим данным, новый смартфон X-серии Honor будет называться Honor X10, а не Honor 10X, как можно было ожидать. На днях это подтвердил и президент суббренда Чжао Мин (Zhao Ming). Также он напомнил, что устройство будет способно работать в сетях пятого поколения. По его мнению, новый Honor 10X вызовет «шторм 5G» в Китае (имелось в виду, что сделает новое поколение сетей популярнее).

В сети ходят слухи, что Honor решил переименовать будущий смартфон, чтобы не возникало путаницы с грядущим Redmi 10X. Проверить это предположение пока, увы, нельзя.

Анонс Honor X10 ожидается в мае. Журналисты предполагают, что смартфон будет стоить около $282. Также в сеть утекла информация о том, что новинка получит 6,63-дюймовый экран разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Работать смартфон будет на процессоре Kirin 820 5G, питать его будет аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. Ожидается поддержка быстрой 22,5-ваттной зарядки.