В Сеть просочилась информация о новом складывающимся втрое смартфоне Huawei

Главные улучшения коснутся производительности: в устройстве будет более мощный процессор и улучшенные камеры. Больше информации пока нет, но ожидается, что Mate XT 2 представят во второй половине 2025 года.

Первый Huawei Mate XT — уникальный тройной складной смартфон, который выделяется на рынке своим форм-фактором, премиальным дизайном и топовой начинкой. Это устройство совмещает в себе возможности смартфона и полноценного планшета.