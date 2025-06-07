В Сеть просочилась информация о новом складывающимся втрое смартфоне Huawei

Опубликовано 07 июня 2025, 12:451 мин.
В Сеть просочилась информация о новом складывающимся втрое смартфоне HuaweiMate XT 2
В Китае появились первые слухи о новом складном смартфоне Huawei — Mate XT 2. По информации инсайдеров, новинка сохранит такой же экран, как и у первой версии Mate XT.
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Главные улучшения коснутся производительности: в устройстве будет более мощный процессор и улучшенные камеры. Больше информации пока нет, но ожидается, что Mate XT 2 представят во второй половине 2025 года.
Первый Huawei Mate XT — уникальный тройной складной смартфон, который выделяется на рынке своим форм-фактором, премиальным дизайном и топовой начинкой. Это устройство совмещает в себе возможности смартфона и полноценного планшета.