В Сеть слил характеристики и цены Xiaomi 14T и 14T Pro

Xiaomi 14T с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища будет продаваться в розницу по цене 649 евро, а 14T Pro с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища — по цене 899 евро. Модель 14T работает на базе процессора MediaTek Dimensity 8300-Ultra, а в 14T Pro будет использоваться более продвинутый Dimensity 9300+.

Обе модели оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1220×2712 и пиковой яркостью 4 000 нит. Камеры отличаются: в 14T установлен основной сенсор Sony IMX906 и 50-Мп телеобъектив, а в Pro — более крупный сенсор Light Fusion 900.

В 14T Pro используется Wi-Fi 7, в то время как в 14T — Wi-Fi 6E. Оба телефона работают под управлением Android 14 с HyperOS от самой Xiaomi, оснащены аккумулятором емкостью 5 000 мАч и имеют защиту от пыли и воды по стандарту IP68.