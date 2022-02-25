В сеть слили цену нового iPhone SE 3

По последним данным, стоимость iPhone SE 3 может составить всего $300. Пока это кажется удивительным, ведь текущая модель iPhone SE 2 (2020) стоит от $399 долларов, а новый смартфон получит и процессор получше, и поддержку 5G, и увеличенное время автономной работы.

Такой шаг Apple поясняется желанием компании спровоцировать волну перехода со смартфонов Android на айфоны. Потенциально перейти могут многие из 1,4 миллиарда пользователей Android-телефонов. Впрочем, пока к этой информации стоит относиться со скепсисом.