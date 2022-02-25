В сеть слили цену нового iPhone SE 3

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В сеть слили цену нового iPhone SE 3Будет недорогим для конкуренции с Android, если информация правдива
У Apple сейчас дела идут хорошо, и компания, как пишут источники, планирует сохранить свое доминирующее положение на рынке и расширить бизнес смартфонов. В сети появилась информация о том, сколько может стоить новый iPhone SE в 2022 году.
По последним данным, стоимость iPhone SE 3 может составить всего $300. Пока это кажется удивительным, ведь текущая модель iPhone SE 2 (2020) стоит от $399 долларов, а новый смартфон получит и процессор получше, и поддержку 5G, и увеличенное время автономной работы.
Такой шаг Apple поясняется желанием компании спровоцировать волну перехода со смартфонов Android на айфоны. Потенциально перейти могут многие из 1,4 миллиарда пользователей Android-телефонов. Впрочем, пока к этой информации стоит относиться со скепсисом.
Источник: Gizmochina