В сеть слили чертежи iPhone 16, раскрыв дизайн смартфона

Опубликовано 05 февраля 2024, 12:45
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В сеть слили чертежи iPhone 16, раскрыв дизайн смартфонаВыглядит симпатично и узнаваемо
Инсайдеры поделились чертежами грядущего iPhone 16, благодаря чему общественность получила возможность заглянуть в будущее дизайна культового смартфона.
Согласно информации, опубликованной на платформе X, новинка обещает вернуться к классическому для Apple вертикальному расположению двойной камеры, что было характерно для моделей с iPhone X по iPhone 12.
Этот шаг, как предполагается, направлен на улучшение возможностей записи пространственного видео.
Не менее интересной особенностью является добавление специальной кнопки для фотографирования. Данный элемент, сохраняя механическую структуру, будет чувствителен к различным типам нажатий пользователя, позволяя тем самым мгновенно фокусироваться и снимать, а также регулировать зум.
Подобное нововведение, безусловно, призвано усилить удобство использования камеры, делая процесс фотографирования еще более интуитивным и динамичным.