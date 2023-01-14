В Сеть слили фото амбициозного середняка OnePlus Nord CE 3

Ждем официального кадров

В Сети появились изображения амбициозного середняка OnePlus Nord CE 3, где можно заметить, что модули камер будуи размещены в двух отдельных кругах. Компания не подтвердила никаких подробностей о сроках запуска, но, по данным MySmartPrice, устройство может появиться к июлю 2023 года.