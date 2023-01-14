В Сеть слили фото амбициозного середняка OnePlus Nord CE 3

В Сеть слили фото амбициозного середняка OnePlus Nord CE 3Ждем официального кадров
В Сети появились изображения амбициозного середняка OnePlus Nord CE 3, где можно заметить, что модули камер будуи размещены в двух отдельных кругах. Компания не подтвердила никаких подробностей о сроках запуска, но, по данным MySmartPrice, устройство может появиться к июлю 2023 года.
Фото: MySmartPrice
Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку (интегрирован в кнопку питания). Скорее всего, OnePlus Nord CE 3 получит 6,7-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой кадров 120 Гц, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и три основные с разрешением 108, 2 и 2 Мп, соответственно.
Аппаратная платформа основана на SoC Snapdragon 695, емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка 67 Вт. Объем оперативной памяти будет варьироваться от 8 до 12 Гб, минимальный размер основной памяти пока неизвестен, но, как пишет издание, смартфон вместит до 256 Гб.