В сеть слили фото нового смартфона Motorola с необычным дизайном

Фото опубликовали на сайте Slashleaks. Самое необычное в устройстве — светящееся «кольцо», обрамляющее сканер отпечатков пальцев на задней панели. Ничего подобного у смартфонов мы ещё не видели. Журналисты предполагают, что это может указывать на использование в аппарате ЖК-экрана, а не AMOLED. К такому выводу они пришли потому, что, судя по снимкам, переднюю панель смартфона отдали почти целиком под дисплей.

Из-за этого производители перенесли фронтальную камеру на выдвижной модуль. В основной камере же устройства размещены два датчика изображения.

Технических подробностей о новинке от Motorola пока неизвестно.