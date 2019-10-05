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В сеть слили фото нового смартфона Motorola с необычным дизайном
Сканер отпечатков пальцев на задней панели у него подсвечивается
В сети появились фотографии нового смартфона Motorola. Бренд пока его не анонсировал. Дизайн же аппарата, судя по изображениям, получится непривычным.
Фото опубликовали на сайте Slashleaks. Самое необычное в устройстве — светящееся «кольцо», обрамляющее сканер отпечатков пальцев на задней панели. Ничего подобного у смартфонов мы ещё не видели. Журналисты предполагают, что это может указывать на использование в аппарате ЖК-экрана, а не AMOLED. К такому выводу они пришли потому, что, судя по снимкам, переднюю панель смартфона отдали почти целиком под дисплей.
Из-за этого производители перенесли фронтальную камеру на выдвижной модуль. В основной камере же устройства размещены два датчика изображения.
Технических подробностей о новинке от Motorola пока неизвестно.
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