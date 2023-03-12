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11:35, 12 марта 2023
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В сеть слили фото среднебюджетного смартфона Google Pixel 7a

Будет похож на «старшего брата»

Многие ждут более дешёвую модель Google Pixel 7a. Есть информация, что её представят ближе к лету, но у нас уже есть шанс взглянуть на фотографии смартфона.

В сеть слили фото среднебюджетного смартфона Google Pixel 7a

Фото: Unsplash

Также информатор раскрывает некоторые характеристики телефона. Он утверждает, что тот будет оснащён 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080p и частотой 90 Гц, SoC Google Tensor G2 и хранилищем типа UFS 3.1.

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Фото: GSMArena

Основная камера на задней панели якобы будет состоять из 64-Мп датчика Sony IMX787 и 12-Мп сверхширокоугольного модуля. Возможно, самым интересным моментом является то, что телефон будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 5 Вт.

Источник:GSMArena
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#Google Pixel 7
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