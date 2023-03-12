В сеть слили фото среднебюджетного смартфона Google Pixel 7a

11:35, 12 марта 2023
1 мин.
В сеть слили фото среднебюджетного смартфона Google Pixel 7aБудет похож на «старшего брата»
Многие ждут более дешёвую модель Google Pixel 7a. Есть информация, что её представят ближе к лету, но у нас уже есть шанс взглянуть на фотографии смартфона.
Фото: Unsplash
Также информатор раскрывает некоторые характеристики телефона. Он утверждает, что тот будет оснащён 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080p и частотой 90 Гц, SoC Google Tensor G2 и хранилищем типа UFS 3.1.
Основная камера на задней панели якобы будет состоять из 64-Мп датчика Sony IMX787 и 12-Мп сверхширокоугольного модуля. Возможно, самым интересным моментом является то, что телефон будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 5 Вт.