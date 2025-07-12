В Сеть слили характеристики бюджетного Realme Note 70T до официального анонса

Realme Note 70T получит 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, а также 6,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Внутри будет установлен процессор Unisoc T7250, а за автономность отвечает аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.

Основная камера — 50 МП, фронтальная — 16 МП. У смартфона также есть разъём для наушников 3,5 мм, сканер отпечатков пальцев сбоку (встроен в кнопку питания) и защита от пыли и брызг по стандарту IP64.

Габариты устройства составляют 161,7×74,7×7,6 мм, вес — 185 граммов. По предварительной информации, смартфон будет доступен как минимум в чёрном и золотом цветах.