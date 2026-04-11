В Сеть слили характеристики бюджетного смартфона Nothing CMF Phone 3 Pro

Опубликовано 11 апреля 2026, 15:02
В Сеть слили характеристики бюджетного смартфона Nothing CMF Phone 3 ProПроцессор мощнее, аккумулятор больше
Почти год прошёл с выхода CMF Phone 2 Pro. Похоже, скоро появится и его преемник — CMF Phone 3 Pro. Его характеристиками уже поделились СМИ.
© Nothing
Вместо MediaTek теперь будет Snapdragon 7s Gen 4. Инсайды говорят об аккумудяторе ёмкостью около 5090 мА·ч (в рекламе могут указать 5400−5500 мА·ч). У прошлой модели было 5000 мА·ч. Зарядка проводная — до 45 Вт (было 33 Вт). Не исключено, что появится и обратная зарядка. Экран AMOLED с разрешением 2392×1080.
Корпус в этот раз может стать металлическим вместо пластикового. Камеры сзади изменят свое расположение — третья камера окажется дальше.
Дата выхода пока неизвестна, но прошлая модель вышла в конце апреля.