В Сеть слили характеристики бюджетного смартфона Nothing CMF Phone 3 Pro

Вместо MediaTek теперь будет Snapdragon 7s Gen 4. Инсайды говорят об аккумудяторе ёмкостью около 5090 мА·ч (в рекламе могут указать 5400−5500 мА·ч). У прошлой модели было 5000 мА·ч. Зарядка проводная — до 45 Вт (было 33 Вт). Не исключено, что появится и обратная зарядка. Экран AMOLED с разрешением 2392×1080.

Корпус в этот раз может стать металлическим вместо пластикового. Камеры сзади изменят свое расположение — третья камера окажется дальше.

Дата выхода пока неизвестна, но прошлая модель вышла в конце апреля.