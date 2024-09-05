В сеть слили характеристики и цену iPhone 16

Новинка получит чип A18 Bionic, 6.1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц и основную камеру на 48 Мп, а также 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру.

В смартфоне также будет присутствовать новая кнопка Action, которая расширит функциональность устройства. Особенно ту ее часть, что связана с фото и видео.

Смартфон также оснащён батареей ёмкостью 3561 мАч с поддержкой зарядки на 20 Вт, 8 ГБ оперативной памяти и вариантами хранилища от 128 до 512 ГБ. Ожидаемая стартовая цена устройства — $799, как и у его предшественника.

Хотя официальных подтверждений от Apple пока нет, эти слухи укрепляют ожидания от будущего iPhone.