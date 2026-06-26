В Сеть слили характеристики Redmi Note 17 и Note 17 Pro

Redmi Note 17, по слухам, получит процессор Snapdragon 6 Gen 5, плоский экран с разрешением 1,5K, основную камеру на 50 мегапикселей и аккумулятор ёмкостью 9000 мАч. Также ожидается защита от воды.

Модель Redmi Note 17 Pro будет мощнее: ей приписывают MediaTek Dimensity 7500, такой же плоский экран 1,5K, но главную камеру уже на 200 мегапикселей. И батарею на 10 000 мАч.